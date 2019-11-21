Шесть месяцев назад Владимир Зеленский после оглушительной победы на выборах вступил в должность президента Украины.

Что ему удалось за это время, а в чем он провалился, и как это отразилось на его президентском рейтинге:

Главное достижение президента Зеленского – это оптимизм. Это редкий случай в Восточной Европе. Но в этом успехе есть и зародыш будущей беды: никто не может поддерживать столь сильные неоправданные эмоции долго. Скоро – фрустрация, равная нынешнему оптимизму.

Война и мир. Тут президент Зеленский смог возобновить переговоры, провести первый обмен пленниками, подготовить еще больший обмен. Разведение войск готовит почву для системы снижения вреда от военных действий в зоне ООС. Идет подготовка к полноценным переговорам, что увеличивает шанс на реинтеграцию Донбасса в Украину. Но риски, что планы реинтеграции завершатся на полпути – абхазским вариантом, растут. И Крым вынесен за рамки переговоров.

Наконец, антикоррупционная система заработала при Зеленском. Коррупционеры времен Януковича и Порошенко понемногу попадают под следствие. Преступления на Майдане тоже, как обещают, получили шанс на судебное разбирательство. И, наконец, собственные коррупционеры Зеленского (сотрудники ОП) тоже оказались под следствием. При этом уклон к наказанию в борьбе с коррупцией для меня очевиден. Хотя надлежащее госуправление (good governance) остается на маргинесе внимания правящей группы. Такой вот баланс.

Кадровая политика? Хаос сложно оценить. Думаю, президент отчасти уже сам поставил оценку своей кадровой политике, отложив планы по досрочным местным выборам. А в очень скором времени мы увидим и некоторые отставки. Которые покажут, способен ли президент учиться на своих ошибках.

Зеленский еще на старте совершил три стратегические ошибки. Первые две – это назначение Андрея Богдана главой своей команды еще до инаугурации и манипуляции со статусом АП для того, чтобы легитимизировать это назначение. Складывается чувство, в том числе и после его публичных выступлений, что президент мыслит исключительно тактически, а выстраивать стратегию передал Богдану. А это высший уровень руководства.

Третья ошибка: было поспешным эмоциональным решением объявлять досрочные выборы в Раду. В спешке ему не удалось сформировать нормальную команду, не удалось самому научиться играть в эту политику и повысить свой уровень. В итоге да, власть они взяли, но получили в парламенте низкий уровень компетентности и несколько манипуляторов вроде Дубинского. Это пестрая лоскутная часть, которую совершенно прогнозируемо скандалы разрывают на куски.

А дальше мы увидели, что попытки продолжить наступление на местные выборы захлебнулись.

Конечно, с новой Верховной Радой связаны и некоторые позитивные моменты для Зеленского. При всех минусах досрочных выборов – произошла перезагрузка власти, получен большой мандат на принятие законов. Сняли неприкосновенность, перезапустили Высший антикоррупционный суд, проголосовали за судебную реформу, сделали шаг к внедрению рынка земли – все это тоже в плюс.

Что касается международной политики – активность высокая. Были визиты в Польшу, Турцию, ООН, разговоры с Макроном и Меркель. Но ощутимых практических результатов этих визитов я не вижу. Что касается США, хорошо, что в команде Зеленского решили не комментировать (больше, чем уже сделано) внутренние американские бои и Трампа. Безусловно, тут Украина оказалась заложницей чужой ситуации.

Если говорить о теме Донбасса, то нам так и не показали более-менее твердую концептуальную стратегию. Не исключаю, что нормандский саммит станет той точкой на политическом пути Владимира Зеленского, в котором разрушится миф о том, что он может совершить прорыв в регулировании на Донбассе. И это будет определенным рубиконом для президента и его рейтинга.

В соответствии с последними результатами Центра Разумкова в ноябре, рейтинг доверия к Зеленскому, – потому что сейчас мы не измеряем избирательный рейтинг, – составил 68%. Еще недавно было 70%, но все это в пределах статистической погрешности. Поэтому я бы сказала, что он пока держится. Однако другие показатели уже начали падать. Например, идет ли Украина в правильном направлении: еще два месяца назад 50% украинцев отвечали утвердительно, а сейчас 37%. Почти столько же респондентов считают наоборот. Ожиданий тоже стало меньше. То есть восхищения у народа от того, что происходит в Украине, уже нет, но терпение еще осталось.

Очевидно, что Зеленский лично играет на публику, и эта игра успешна. Людям нравится, как он держится. Он шлет месседж: «Я из народа. Я ваш». Многие украинцы ему верят: наш парень, не какая-то там элита. Людям нравятся даже тычки, которые он раздает некоторым чиновникам. Или его реакция на отсутствие воды или отопления. Но коренные вопросы не решаются.

Вполне вероятно, что любые будущие решения по Донбассу существенно снизят рейтинг Зеленского, потому что какой-то стороне это не понравится. Какими бы они не были. И потом, украинцы еще не получали серьезных платежек за коммунальные услуги. Пока мы платили только за полмесяца отопления. Плюс непонятно, как повлияет на его рейтинг недавнее голосование за рынок земли. Будем смотреть.

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