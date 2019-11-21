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Под колесами трех автомобилей: в Николаеве пешехода сбило сразу несколько авто
21.11.2019 11:17
В Николаеве мужчину сбили сразу три автомобиля
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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