После возвращения Донбасса в Украину, ВВП увеличится на 30 миллиардов долларов. Об этом заявил народный депутат Нестор Шуфрич в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"Аналитики подсчитали, что если сегодня вернуть в Украину экономический потенциал Донбасса, даже в котором состоянии он сейчас, - это мгновенное увеличение в течение одного года на 30-40% роста ВВП. Это означает, что ВВП увеличится на 20-30 миллиардов долларов - это стабилизирует гривну", - сказал он.

Шуфрич добавил, что такой рост поможет Украине достичь уровня зарплат, который был в 2013 году, и к тому соотношению зарплат и тарифов.

Новый закон о реорганизации суда поможет президенту Украины Петру Порошенко уволить неугодных ему судей. Об этом также заявил народный депутат Нестор Шуфрич.

"Порошенко, сейчас, под видом реорганизации имеет возможность в течение 60 дней уволить неугодных ему судей. Я посмотрю, где будет та судья, которая приняла решение по Саакашвили.

Я уже сегодня говорю, что ее не будет. Они ее уволят в законный способ: реорганизовали суд, не устроили в новый суд, в течение 60 дней ей будут платить зарплату, и потому скажут: "Спасибо за верную службу, до свидания", - сказал он.

Шуфрич добавил, что Порошенко имеет возможность утвердить на новых должностях согласованных судей.

"Ключ от судебной системы в руках у Порошенко", - подытожил нардеп.

Нестор Шуфрич заявил, что ему больно за ту ситуацию, которая имеет место с освобожденными пленными.

"Я очень возмущен, мне больно за ту ситуацию, которая имеет место сегодня с нашими освобожденными пленными. Речь не об обиде за моего друга и товарища Виктора Медведчука. Мне обидно и больно за страну", - сказал гость программы.

Также, по словам Шуфрича, ему стыдно за страну.

"Мне стыдно за страну, которая замалчивает реальную роль человека и группы, которая обеспечила этот уникальный обмен", - сказал гость программы.

При этом Шуфрич признался, что у него была почти твердая уверенность, что обмен пленными сорвется.

"У меня вообще была почти твердая уверенность, что этот обмен сорвется.

Ведь реально формула 306 на 74 еще была определена в мае месяце, мало кто об этом знает. Сегодня я имею возможность рассказать правду и хочу, чтоб наши граждане об этом знали", - сказал Шуфрич.

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