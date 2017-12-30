Ученые вместе с американскими уфологами предположили исходя из своих данных, как могут выглядеть инопланетные жители.

Об этом передают журналисты агентства Vladtime, информирует svodka.net.

Специалист по паранормальным явлениям Ричард Докинз выяснили, что эволюция коснулась не только людей, но и пришельцев. Ученый смог предположить, что если инопланетные корабли могут проникать на территорию Земли, то их однозначно разработали существа с интеллектом. Который превосходит человеческий. Также ученый говорит, что пришельцы должны и внешне напоминать гуманоида.

Ученый Нил де Грасс Тайсон подтвердил теорию Ричарда Докинза и сказал, что инопланетяне также имеют глаза, слух и даже руки с тремя пальцами, чтобы удерживать предметы. При этом рост и цвет кожи уфологи определить не смогли.

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