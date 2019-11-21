Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м с. Температура на протяжении суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 4-9° мороза), в западных областях и на крайнем юге страны ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье 10-15°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. В столице температура ночью около 0°, на Киевщине - от 2° тепла до 3° мороза.

На 22-23 ноября синоптики осадков не прогнозируют. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной части и западных областях кое-где порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с. Снижение температуры ночью до 4-9° мороза, в восточных областях до 12°, днем до 0-5° мороза; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла; только на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В столичном регионе также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 4-9°, днем до 0-5° мороза.

Согласно прогнозу на 24-25 ноября, в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 3-9° мороза, 24 ноября в восточных областях до 12° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-7° тепла, в Карпатах и на Закарпатье до 12°.

На Киевщине 24-25 ноября без существенных осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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