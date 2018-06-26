Вождение в пьяном виде может стать уголовным преступлением.

В начале июня приняла за основу законопроект № 7279-д, который предусматривает внесение ряда изменений в Уголовный кодекс,передает со ссылкой на .

Законопроект коснется и водителей. Им предлагается существенно повысить ответственность за вождение в пьяном виде. Предлагают сделать ее уголовным проступком.

Предлагают ввести штраф от 17 до 34 тыс. грн и лишение права управления до 3 лет, а при повторной езде в нетрезвом - штраф до 51 тыс. грн из запрет управлять от 2 до 3 лет.

"Принятые Верховной Радой в первом чтении изменения в Уголовный кодекс действительно освобождают водителей от наказания за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - говорит адвокат Вадим Володарский.

По его утверждению, поскольку вождение в пьяном виде исключается из Кодекса административних правонарушений и переходит в разряд уголовных преступлений, то это обстоятельство вносит прецедент безнаказанности. Поскольку введение уголовной ответственности не имеет обратной силы, то все, кто на момент вступления в силу закона были лишены права управления согласно ныне действующей КоАП становятся лишенными наказания. Проще говоря, им должны будут вернуть водительские удостоверения, поскольку норма, на основании которой они были изъяты, в силу закона исключается.

"Водители будут иметь больше возможностей для уклонения от ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дело в том, что в Уголовном делопроизводстве нет понятия "медицинский осмотр", и нет порядка его проведения. Что плохо - законопроектом даже не предвидится урегулирования этого вопроса. Есть только понятие "осмотр особи", которое может проводиться следователем с привлечением медработника. Соответственно, решение о наказании должен выносить следователь, но закон не регламентирует его взаимодействие с медицинскими им работником", - добавил Володарский.

Депутаты предлагают повысить штраф для водителей, которые не пользуются ремнями безопасности в автомобиле.

Проект закона № 8492 зарегистрировали в парламенте 18 июня.

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