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Французский суд официально разрешил уткам крякать
21.11.2019 11:36
Громкие утки: французский суд разрешил птицам крякать Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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