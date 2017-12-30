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На период новогодних праздников около 7 тыс. спасателей переходят на усиленный режим несения службы
30.12.2017 09:42

На период новогодних праздников около 7 тыс. спасателей переходят на усиленный режим несения службы

На период новогодних праздников около 7 тыс. спасателей переходят на усиленный режим несения службы

        На период празднования новогодних праздников около 7 тыс. спасателей, более 2 тыс. спецтехники и самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы, сообщается на официальном сайте ГСЧС.

      "На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", – заявил глава ведомства Николай Чечеткин.

      только до 8.00 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС. Кроме того, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится авиация ГСЧС – самолет Ан-26.

      В частности, в каждом регионе страны спасатели производят уточнение мест массовых мероприятий. Также усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

      "С 30 декабря по 2  января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию новогодних праздников, и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей", говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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