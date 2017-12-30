Заграждения от диких животных установят вдоль скоростных автодорог
около границы Польши с Украиной и Беларусью. Соответствующий закон
подписал президент Польши Анджей Дуда. Дуда подписал закон 29
декабря Фото: EPA Закон подразумевает строительство забора на
границе Польши с Украиной и Беларусью. Заграждения от диких
животных установят вдоль скоростных автодорог близко от
границы.Также документом вносятся изменения в закон об охоте в
Польше в части порядка получения разрешений на отстрел диких
кабанов на охраняемых территориях. Как заявлял в сентябре 2017
года министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, стоимость
забора составит 130 млн злотых (около 920 млн грн), а длина
ограждения – 729 километров.АЧС (африканская лихорадка,
восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) –
высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся
лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних
органах. Для человека опасности не представляет.
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