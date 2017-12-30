Заграждения от диких животных установят вдоль скоростных автодорог около границы Польши с Украиной и Беларусью. Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда. Дуда подписал закон 29 декабря Фото: EPA Закон подразумевает строительство забора на границе Польши с Украиной и Беларусью. Заграждения от диких животных установят вдоль скоростных автодорог близко от границы.Также документом вносятся изменения в закон об охоте в Польше в части порядка получения разрешений на отстрел диких кабанов на охраняемых территориях. Как заявлял в сентябре 2017 года министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, стоимость забора составит 130 млн злотых (около 920 млн грн), а длина ограждения – 729 километров.АЧС (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) – высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека опасности не представляет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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