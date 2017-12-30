Решение США о поставках Украине летального оружия действительно стало снятием ограничения, которое было введено предыдущим американским президентом Бараком Обамой.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, информирует еizvestia.com.

«Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе — мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже больше десяти тысяч убитыми в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года. И это решение стало, на самом деле, снятием ограничений времен администрации Обамы. Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США», — заявил Волкер.

Он также добавил, что до этого Украина была действительно выделена в отдельную категорию из всех стран, с которыми у США установлены отношения в области обороны. Снятие ограничений уравняло Украину с остальными странами.

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