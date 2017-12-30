Ежегодную международную награду "Dubai Globe Soccer" в номинации "Лучший тренер" 2017 года получил учитель "Реала" Мадрида Зинедин Зидан. Об этом говорится на официальном сайте награды.

За победу в номинации сражались представитель "Челси" Атонио Конте, Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", а также одержавший победу француз Зинедин Зидан.

Помимо этого, футбольный клуб "Реал" получил награду в номинации "Лучшая команда года".

Стоит отметить, что первое место в гонке 2017 года между рефери получил уроженец Германии Феликс Брих. А лучшим игроком третий раз подряд признан Криштиану Роналду.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, известное британское издание The Guardian обнародовало список сотни лучших футболистов мира, разместив его на собственном сайте. Золото рейтинга, по результатам голосования, досталось форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

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