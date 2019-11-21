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Зеленский рассказал, что обещал РФ взамен на возврат кораблей
21.11.2019 12:14
Зеленский заявил, что не обещал России ничего взамен на возврат украинских кораблей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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