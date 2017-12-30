|Слава Рабинович: Собчак и Явлинский могут обжаловать регистрацию Путина кандидатом в президенты в Верховном суде
|30.12.2017 10:00
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https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1634368433291131
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Пока единственным зарегистрированным кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Журналистка Собчак, действующий президент РФ Путин, и основатель партии "Яблоко" Явлинский подали документы в Центризбирком и начали сбор подписей для регистрации.Оппозиционеру Алексею Навальному в старте кампании отказали. В ответ он разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей".Кандидата в президенты РФ может выдвинуть парламентская или непарламентская партия на съезде. Если претендента выдвинула парламентская партия, ему не нужно собирать подписи. Претенденту на президентский пост от непарламентской партии нужно собрать не менее 100 тыс. подписей россиян, чтобы ЦИК официально зарегистрировал его как кандидата.Самовыдвиженцу нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее пятисот человек. Затем он должен принести в Центризбирком документы для выдвижения. ЦИК их проверяет их в течение пяти дней и выносит решение. Далее для официальной регистрации в качестве кандидата в президенты самовыдвиженцы должны собрать 300 тыс. подписей.
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