Российский финансист и блогер Слава Рабинович отметил, что зарегистрированные кандидаты в президенты Ксения Собчак и Григорий Явлинский по закону имеют право обжаловать регистрацию президента РФ Владимира Путина. Рабинович: У Собчак и Явлинского есть замечательный шанс доказать, что они – не мурзилки Кремля Фото: Slava Rabinovich / Facebook "Между сейчас и концом января у Собчак и Явлинского есть замечательный и единственный шанс доказать, что они – не мурзилки Кремля. Потому что, согласно ст. 84 ФЗ "О выборах президента России", зарегистрированные кандидаты (и только они) могут обжаловать незаконную регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты в Верховном суде", – написал он.Рабинович отметил, что Явлинский и Собчак являются надлежащими истцами для подачи иска в высший суд."Если они подадут такие иски – они не мурзилки. А если не подадут – значит, они мурзилки Кремля, и забастовка избирателей, т.е. бойкот выборов, должны коснуться и их, похоронив их политические карьеры", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1634368433291131 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Пока единственным зарегистрированным кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Журналистка Собчак, действующий президент РФ Путин, и основатель партии "Яблоко" Явлинский подали документы в Центризбирком и начали сбор подписей для регистрации.Оппозиционеру Алексею Навальному в старте кампании отказали. В ответ он разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей".Кандидата в президенты РФ может выдвинуть парламентская или непарламентская партия на съезде. Если претендента выдвинула парламентская партия, ему не нужно собирать подписи. Претенденту на президентский пост от непарламентской партии нужно собрать не менее 100 тыс. подписей россиян, чтобы ЦИК официально зарегистрировал его как кандидата.Самовыдвиженцу нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее пятисот человек. Затем он должен принести в Центризбирком документы для выдвижения. ЦИК их проверяет их в течение пяти дней и выносит решение. Далее для официальной регистрации в качестве кандидата в президенты самовыдвиженцы должны собрать 300 тыс. подписей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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