Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"По поводу того, как это повлияет на тарифы. Никак это не повлияет. Даже если бы мы его не отменили, все равно это никак на тарифы не повлияло бы, поскольку это решение противозаконное, и его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и собирались его обжаловать в суде. Потому что чисто физически провести отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства, было бы невозможно", - сказал Гончарук.

По его убеждению, предыдущее правительство приняло решение, которое могло привести к банкротству множество предприятий в городах. "Мы взвесили риски и приняли решение о том, что решение летом не имеет права на существование, ибо оно нелогичное и непрофессиональное", - сказал Гончарук

Мало того, добавил премьер-министр, правительство вместе с командой президента работает над тем, чтобы цены на энергоносители стали меньше, чем были прошлой зимой.

Кабинет министров на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 №560", которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

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