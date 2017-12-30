В Днепр из зоны АТО авиацией доставили трех тяжелораненых

В Днепр в областную больницу из зоны АТО авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии, сообщило Радио Свобода.

"В Днепр из зоны АТО авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении на сайте Радио Свобода в пятницу вечером со ссылкой на Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

Один из доставленных - 23-летний воин имеет поражение глаз, лица, шеи. Медики пытаются спасти зрение военного. У второго, 19-летнего бойца, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, он в сознании.

"Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа. Мужчина находится в коме. Его готовят прооперировать", уточнили медики.

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Фейсбук написал, что состояние третьего военнослужащего удалось стабилизировать.

"Александр получил сквозного пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", - сообщил С.Рыженко.

Обстоятельства получения бойцами ранений медики не комментируют.

Вместе с тем, в четверг ночью советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа информировала в Фейсбук, что в Днепр были доставлены шестеро бойцов: двое из сектора "Луганск", между них один с тяжелым ранением головы, а также четверо из Мариуполя, между которых один - с тяжелым минно-розрывным ранением, находится на аппарате искусственного дыхания.

Волонтеры Днепра призвали жителей города сдать донорскую кровь, чтобы сделать запас для переливания воинам, которые сейчас находятся на лечении, а также создать запас на входящие и праздничные дни.