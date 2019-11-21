|"Сладенькое": Рада сохранила за ГПУ право расследовать дела НАБУ
|21.11.2019 12:52
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Заявление руководителей Генпрокуратуры о том, что с 20.11.2019 следователи органов прокуратуры не смогут проводить досудебное расследование – чистой воды профанация, поскольку ещё в сентябре т.г. власти озаботились внести в закон изменения, по сути продлевающие полномочия органов прокуратуры расследовать дела до наступления определённого события.
И событие это – начало работы Офиса Генпрокурора и областных прокуратур. А откладывать начало работы этих структур можно долго долго, придумывая различные отговорки – от банального "не набран штат" до более сложного "не закончено реформирование". Об этом заявил народный депутати Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Органы прокуратуры передали для расследования в другие правоохранительные органы большую часть уголовных производств в связи с лишением с 21 ноября 2019 года прокуратуры функций расследования.
На брифинге в среду в Киеве генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка напомнил, что с четверга, 21 ноября, органы прокуратуры лишаются функций досудебного расследования в уголовных производствах.
Он отметил, что большая часть дел передана в Государственное бюро расследований (ГБР), значительная часть передана для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще часть переданы в национальную полицию и СБУ по подследственности.
Что касается расследования дел о преступлениях во время Революции Достоинства в 2013-14 годах, т.н. "майдановских дел", то генпрокурор опроверг информацию экс-начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры о том, что прокуратура может продолжать расследование этих дел в связи с внесением парламентом изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в октябре.
По его словам, около 40 дел переданы для расследования в НАБУ, меньшая часть - в Национальную полицию и СБУ, и львиная доля материалов дел переданы в ГБР.
Генпрокурор заверил, что пока материалы уголовных производств физически передаются от одного органа другому, расследование не приостанавливается.
В свою очередь присутствующий на брифинге директор ГБР Роман Труба отметил, что процесс передачи уголовных дел займет определенное время. Он напомнил, что в ГБР было создано отдельное подразделение по расследованию "майдановских дел".
Генпрокурор допустил, что только расследованием "майдановских дел" в ГБР будет заниматься около 50 человек в случае принятия законодательных изменений, которые позволят следователям Генпрокуратуры перейти в Бюро.