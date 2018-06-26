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Матиос заявил, что за четыре года в Украине открыли более 40 тыс. уголовных производств о незаконном обороте оружия
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26.06.2018 00:05
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос убежден, что
оружие украинцы нелегально ввозили с зоны проведения
антитеррорисической операции на Донбассе. По его словам, обычно
статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в
государстве. Матиос: У нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия
"гуляет" за пределами права Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
"Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со
времен второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тыс. автоматов,
пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что
обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10%
оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тыс.
единиц неучтенного оружия "гуляет" за пределами права", –
сказал Матиос.Он убежден, что это оружие с зоны проведения
антитеррорисической операции на Донбассе."В 2014–2015 годах были
тяжелые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях.
Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото
поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто
ездил помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического
расстройства, еще и какой-то трофей – кто патрон, кто
гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни. И
обладатели этого оружия – это самая крупная партия тех, кто
политически не определился, но может в ближайшем будущем сделать
политическую карту Украины. В свое время, когда все оценят уровень
предвыборного популизма, скорее только наступит пора неучтенной
политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет
за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к
столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики
толпы", – заявил главный военный прокурор.В сентябре 2018 года
глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщал, что правоохранители
в столице "фактически каждую неделю изымают от нескольких штук до
десятков гранат и пистолеты".
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