Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос убежден, что оружие украинцы нелегально ввозили с зоны проведения антитеррорисической операции на Донбассе. По его словам, обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Матиос: У нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия "гуляет" за пределами права Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия "гуляет" за пределами права", – сказал Матиос.Он убежден, что это оружие с зоны проведения антитеррорисической операции на Донбассе."В 2014–2015 годах были тяжелые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического расстройства, еще и какой-то трофей – кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни. И обладатели этого оружия – это самая крупная партия тех, кто политически не определился, но может в ближайшем будущем сделать политическую карту Украины. В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее только наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы", – заявил главный военный прокурор.В сентябре 2018 года глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщал, что правоохранители в столице "фактически каждую неделю изымают от нескольких штук до десятков гранат и пистолеты". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки оружия что гуляет кто тыс Теги: общество