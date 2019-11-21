«Зимова війна»: вторгнення Радянського Союзу у Фінляндію в 1939 році в кришталево чистих фотографіях RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Отопление не подорожает из-за отмены ограничения на тарифы - Гончарук • Украинские ученые впервые за 20 лет получат ледокол для исследования Антарктиды • Украина поднялась на пять позиций в Индексе гражданств мира • К концу недели в Украине существенно похолодает • День памяти жертв Голодомора в Киеве: план мероприятий • Закон о земле: подводные камни, страхи и мифы • Зима в Украине через 100 лет сократится на месяцвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, история, СССР, зима, набег, Финляндия, архивы. «Зимова війна»: вторгнення Радянського Союзу у Фінляндію в 1939 році в кришталево чистих фотографіях 269война, история, СССР, зима, набег, Финляндия, архивы. 30 листопада 1939 року війська Радянського Союзу (близько пів мільйона людей, – ред.) вторглися у Фінляндію, це стало початком так званої «Зимової війни». Неочікуваний напад стався після того, як Кремль, побоюючись можливого нацистського наступу через Фінляндію, наполегливо закликав до обміну територіями. Це відсунуло б фінський кордон від Ленінграда на декілька десятків і сотень кілометрів. Остерігаючись радянських намірів, уряд Фінляндії відмовився. Радянський Союз розпочав, але не оголосив, війну.

Радянські планувальники передбачили легку перемогу до 60-річчя Йосипа Сталіна 21 грудня. Та цього не сталося. Хоча Червона Армія в результаті стане переможцем у цій війні, поразка країни з населенням 3,7 мільйона людей сталася тільки через декілька місяців – і страшною ціною.

На тлі міжнародного гніву щодо неоголошеного нападу на Фінляндію, міністр закордонних справ Радянського Союзу В’ячеслав Молотов стверджував по радіо, що літаки скидали не бомби, а запаси їжі для голодних фінів.

Недооснащені фіни спершу з усіх сил намагалися протистояти радянським бронетранспортним колонам. Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова, виготовлені з бензину та дьогтю. Показуючи свій чорний гумор, оборонці назвали цю зброю ім’ям радянського міністра закордонних справ, в сенсі «випивка до їжі», про яку Молотов говорив по радіо, мовляв радянські літаки скидали на Фінляндію їжу. Так з’явилася зброя, яку й досі часто використовують у різних конфліктах. Чималу частину зброї, яку використовували фіни, вони конфіскували в радянських військових.

Впродовж років, які передували радянському нападу на Фінляндію, у зв’язку з чисткою серед радянських військових під час «Великого терору» Сталіна, командування армії СРСР перебувало в повному хаосі.

У січні 1941 року Вінстон Черчилль сказав про триваючу війну, що «Фінляндія показала, що вільні люди можуть зробити... Кожен може побачити, як комунізм розкладає душу нації; як робить її мерзенною та голодною в час миру, й доводить її ницість та огидність під час війни. Ми не можемо сказати, якою може бути доля Фінляндії, та не може бути більш сумного видовища... ніж те, що ця чудова північна раса може бути в результаті переможена і приведена до неволі гіршої, ніж смерть тупою, бридкою переважаючою силою».

Під час допиту один в'язень згадував, що йому сказали, що він повинен «звільнити наших фінських трудящих друзів від капіталізму». Незабаром вояк зрозумів, що його обдурили: «Я на власній шкірі відчуваю те, як нас привітали ті, кого ми прийшли «звільнити»».

Після тижнів руйнівних втрат на сході Фінляндії, радянське командування врешті змінило тактику та зосередилося на захопленні Гельсинкі на добре захищеному півдні країни. Своєю переважаючою кількістю радянські війська змусили виснажених фінів відступати. У березні 1940 року, коли червоноармійці увійшли до передмість Віїпурі, у фінів не було іншого вибору, як прийняти жорсткі радянські умови перемир'я.

Прийняття перемир’я коштувало Фінляндії 11 відсотків її території, включно з другим містом країни Віїпурі, який росіяни назвали Виборгом. «Зимова війна» залишила після себе понад 25 тисяч загиблих фінів. СРСР у підсумку втратив понад 126 тисяч солдатів. Радянський лідер Микита Хрущов пізніше згадував «Усі ми – і в першу чергу Сталін – відчували у нашій перемозі поразку від фінів. Це була небезпечна поразка, оскільки вона заохочувала наших ворогів і залишала їх у переконанні, що Радянський Союз – це колос на глиняних ногах».

Вже через рік після закінчення «Зимової війни» Фінляндія ухвалила рішення приєднатися до нацистського вторгнення в СРСР.

Це тільки декілька знімків з приблизно 7000 фотографій з архіву Сил оборони Фінляндії, які оцифрували та опублікували в 2013 році. Знищені будівлі та палаюче авто в Гельсінкі після повітряного нальоту в перший день «Зимової війни» Фоторепортажи Популярные теги спорт, мир, военная техника, суд, Львів, культура, НАТО, заводы, уикенд, автомобили, праздники, зима, вера, Александр Зубко, Сергей Смоленцев, война, Шахтер, акции, беспорядки, путешествия, аннексия Крыма, соревнования, экология, фотография, самолеты, марш, Дмитрий Дятлов, депутаты, Порошенко, столкновения, концерты, мода, Верховная Рада, выборы, портрет, церковь, митинги, Донбасс, ВМС, технологии, США, ЗСУ, политика, политики, транспорт, цирк, стихийные бедствия, животные, досуг, Россия, фотоподборки, Одесса, женщины, бизнес, Путин, АТО, пейзажи, фестивали, катастрофы, Нацгвардия, музыка, тест-драйв, Киев, дети, искусство, милиция, футбол, туризм, корабли, выставки, природа, знаменитости, оккупация, фотоконкурсы, история, Саакашвили, Карпаты, джаз, солдат, фотопроект, архитектура, люди, город, юмор, кошки, полиция, учения, Львов, #Євромайдан, общество, Динамо, протесты, Майдан, живопись, авиация, фотографы, дизайн, ВСУ, парады, традиции Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис спорт, мир, военная техника, суд, Львів, культура, НАТО, заводы, уикенд, автомобили, праздники, зима, вера, Александр Зубко, Сергей Смоленцев, война, Шахтер, акции, беспорядки, путешествия, аннексия Крыма, соревнования, экология, фотография, самолеты, марш, Дмитрий Дятлов, депутаты, Порошенко, столкновения, концерты, мода, Верховная Рада, выборы, портрет, церковь, митинги, Донбасс, ВМС, технологии, США, ЗСУ, политика, политики, транспорт, цирк, стихийные бедствия, животные, досуг, Россия, фотоподборки, Одесса, женщины, бизнес, Путин, АТО, пейзажи, фестивали, катастрофы, Нацгвардия, музыка, тест-драйв, Киев, дети, искусство, милиция, футбол, туризм, корабли, выставки, природа, знаменитости, оккупация, фотоконкурсы, история, Саакашвили, Карпаты, джаз, солдат, фотопроект, архитектура, люди, город, юмор, кошки, полиция, учения, Львов, #Євромайдан, общество, Динамо, протесты, Майдан, живопись, авиация, фотографы, дизайн, ВСУ, парады, традицииВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Знищені будівлі та палаюче авто в Гельсінкі після повітряного нальоту в перший день «Зимової війни» Радіо Свобода Фінляндія 21.11.2019



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