Городского голову подозревают в злоупотреблении властью при выделении земельного участка.

Мэр Львова Андрей Садовый в четверг, 21 ноября, заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.

«Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 годов и далее – блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры … За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать», – сказал он в видеообращении.

В то же время, УП пишет со ссылкой на источники, что землю Садовый выдал в области, а парк должен быть в городе.

«Правоохранители имеют вывод Госаудитслужбы, заключение эксперта, показания свидетелей, которые даже уволились с работы, чтобы не подписывать незаконные решения», – отметил источник.

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