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США призвали Россию повлиять на режим Асада, совершающий "варварские атаки" против населения Сирии
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30.12.2017 10:15
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В Госдепартаменте США обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией в
районе Восточной Гуты в Сирии и "безжалостной осадой" мирного
населения режимом президента Башара Асада. Госдепартамент США:
Сирийский режим должен разрешить медицинскую эвакуацию из
осажденного района Фото: ЕРА В настоящий момент этот район
заблокирован сирийскими правительственными войсками.В
Госдепартаменте США обеспокоены тяжелой ситуацией в этом районе
Сирии и "безжалостной осадой" мирного населения режимом президента
Сирии Башара Асада."Сотни людей на осажденной территории все еще
ждут медицинской эвакуации, и многие умирают, пока ждут... В
Восточной Гуте сирийский режим продолжает сознательно использовать
тактику по блокированию гуманитарной и медицинской помощи для
голодающих сирийских гражданских лиц, включая женщин и детей, а
также бомбежке больниц и медицинского персонала, чтобы сохранить
свою власть. Конвои не получали доступа в этот район в течение
только декабря", – сказано в сообщении.В Госдепартаменте
США призывают Россию "выполнить свои обязательства по обеспечению
того, чтобы режим Асада завершил эти варварские атаки на
гражданских лиц в Сирии"."Сирийский режим должен разрешить
медицинскую эвакуацию из осажденного района… и гуманитарную
помощь", – добавили в Государственном департаменте
США.Вашингтон также подчеркивает, что "Россия и мировое
общество должны оказать давление на режим Асада с целью добиться
согласия на политическое урегулирование
кризиса".Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства".В сентябре 2014 года операцию против
ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В
сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных
войск присоединилась Россия.В результате боевых действий
в Сирии в 2017 году погибли около 39 тысяч человек, сообщил в
декабре базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга
прав человека.
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