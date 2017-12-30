В Госдепартаменте США обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией в районе Восточной Гуты в Сирии и "безжалостной осадой" мирного населения режимом президента Башара Асада. Госдепартамент США: Сирийский режим должен разрешить медицинскую эвакуацию из осажденного района Фото: ЕРА В настоящий момент этот район заблокирован сирийскими правительственными войсками.В Госдепартаменте США обеспокоены тяжелой ситуацией в этом районе Сирии и "безжалостной осадой" мирного населения режимом президента Сирии Башара Асада."Сотни людей на осажденной территории все еще ждут медицинской эвакуации, и многие умирают, пока ждут... В Восточной Гуте сирийский режим продолжает сознательно использовать тактику по блокированию гуманитарной и медицинской помощи для голодающих сирийских гражданских лиц, включая женщин и детей, а также бомбежке больниц и медицинского персонала, чтобы сохранить свою власть. Конвои не получали доступа в этот район в течение только декабря", – сказано в сообщении.В Госдепартаменте США призывают Россию "выполнить свои обязательства по обеспечению того, чтобы режим Асада завершил эти варварские атаки на гражданских лиц в Сирии"."Сирийский режим должен разрешить медицинскую эвакуацию из осажденного района… и гуманитарную помощь", – добавили в Государственном департаменте США.Вашингтон также подчеркивает, что "Россия и мировое общество должны оказать давление на режим Асада с целью добиться согласия на политическое урегулирование кризиса".Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия.В результате боевых действий в Сирии в 2017 году погибли около 39 тысяч человек, сообщил в декабре базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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