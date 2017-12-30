Военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не изменится. Об этом министр обороны США Джеймс Маттис заявил в пятницу во время общения с журналистами, сообщает «Голос Америки».

«Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины», — сказал Маттис.

Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву.

«Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие», — заявил Маттис.

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