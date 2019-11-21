Три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — были переданы украинской стороне в нормальном состоянии, об этом свидетельствует соответствующая видеозапись, обнародованная ФСБ России.

Об этом сообщает ТАСС.

Так в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России прокомментировали слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — говорится в сообщении.

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