Один из освобожденных на Донбассе украинских военнослужащих попал в руки сепаратистов, будучи в состоянии алкогольного опьянения на боевом дежурстве, а потом на видео ругал ВСУ.

С таким обвинением на Facebook-странице выступил ветеран АТО Андрей Прокопчук.

"Президент встречает... кого?! Анатолия Кучера? Алкаша, который во всех интервью поливает грязью ВСУ? Алкаша, которого взяла на боевом дежурстве пьяным вражеская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. – Прим.Ред.), потом зашла в блиндаж и добила двух спящих бойцов, которых я сдергивал в блиндаже, чтобы убедиться, что "200-е" не заминированы. Алкаша, которого я убрал из своего подразделения ввиду того, что я не видел его трезвым", – написал Прокопчук.

По его словам, ему "искренне стыдно".

"Я был командиром роты. В Херсоне я принял саперный батальон, группу инженерного обеспечения. В течение только 2015 я был командиром роты. Этот Кучер - он был в саперной роты у моего товарища. Мы два командира роты были. Я его трезвым никогда не видел . он как человек не плохой, но он алкоголик, он ненадежный, непрофессиональный ", - сообщил он в интервью, добавив, что между освобожденных есть и достойные люди.

По информации внештатного советника президента Украины Юрия Бирюкова, из 73 освобожденных украинцев 14 подозреваются в дезертирстве.

Напомним, вчера нардеп Нестор Шуфрич заявил, что ему больно за ту ситуацию, которая имеет место с освобожденными пленными.

"Я очень возмущен, мне больно за ту ситуацию, которая имеет место сегодня с нашими освобожденными пленными. Речь не об обиде за моего друга и товарища Виктора Медведчука. Мне обидно и больно за страну", - сказал гость программы.

Также, по словам Шуфрича, ему стыдно за страну.

"Мне стыдно за страну, которая замалчивает реальную роль человека и группы, которая обеспечила этот уникальный обмен", - сказал гость программы.

При этом Шуфрич признался, что у него была почти твердая уверенность, что обмен пленными сорвется.

"У меня вообще была почти твердая уверенность, что этот обмен сорвется.

Ведь реально формула 306 на 74 еще была определена в мае месяце, мало кто об этом знает. Сегодня я имею возможность рассказать правду и хочу, чтоб наши граждане об этом знали", - сказал Шуфрич.

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