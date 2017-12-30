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Ирина Геращенко: Мы точно вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала на каком-то физическом уровне
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30.12.2017 10:23
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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в
гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина
Геращенко заявила, что в 2018 году будет работать над возвращением
оккупированных территорий. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Ирина Геращенко: Я точно знаю, что
Украина будет в ЕС и НАТО Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Я
всегда верила в безвиз, в подписания Соглашения, хотя вокруг
завывали эксперты и некоторые политики: война, не дадут! Я знала,
что мы получим, а не "не дадут". Я точно знаю, что Украина будет в
ЕС и НАТО, к сожалению, не так быстро, как хотелось, но это зависит
только от нас", – отметила она.Нардеп сообщила, что в последующие
годы планирует работать над вопросом вступления Украины в НАТО и
ЕС."А еще – мы точно вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это
почувствовала на каком-то физическом уровне. И над этим тоже будем
работать в 2018 году", – добавила она.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1576356049118728
27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена
удерживаемыми лицами. По данным Генеральной
прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников.11 июня 2017 года вступил в силу
безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом.В декабре
в Госпогранслужбе сообщили, что за полгода безвизом с
Евросоюзом воспользовалось 355 тыс. украинцев.
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