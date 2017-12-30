Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что в 2018 году будет работать над возвращением оккупированных территорий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ирина Геращенко: Я точно знаю, что Украина будет в ЕС и НАТО Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Я всегда верила в безвиз, в подписания Соглашения, хотя вокруг завывали эксперты и некоторые политики: война, не дадут! Я знала, что мы получим, а не "не дадут". Я точно знаю, что Украина будет в ЕС и НАТО, к сожалению, не так быстро, как хотелось, но это зависит только от нас", – отметила она.Нардеп сообщила, что в последующие годы планирует работать над вопросом вступления Украины в НАТО и ЕС."А еще – мы точно вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала на каком-то физическом уровне. И над этим тоже будем работать в 2018 году", – добавила она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1576356049118728 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом.В декабре в Госпогранслужбе сообщили, что за полгода безвизом с Евросоюзом воспользовалось 355 тыс. украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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