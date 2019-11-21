До України повернулись незаконно захоплені РФ кораблі
21.11.2019 13:40
До України повернулись незаконно захоплені РФ кораблі
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21.11.2019
Миколаївська обл., Україна
ВМС ЗС України
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Метки: ВМС, корабли, катера.
До України повернулись незаконно захоплені РФ кораблі
20 листопада до порту Очаків Миколаївської області прибули малі броньовані артилерійські катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу», які під час мирного переходу до свого порту у листопаді 2018 року були підступно атаковані та незаконно захоплені у полон надводними силами Російської Федерації. По поверненню, судна проходять первинний огляд з метою перевірки технічного стану, наявності відповідних агрегатів, обладнання та виявлення вибухонебезпечних предметів та хіміко-біологічних небезпек. На кораблях відсутня частина озброєння та обладнання. -Вже найближчим часом, з метою визначення ступенів пошкоджень, малі броньовані артилерійські катери та буксир підлягатимуть більш детальній перевірці, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко. 25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі незаконного захоплення у полон українських військових моряків. Відповідно до судового рішення, Росію було зобов’язано звільнити три українських судна та їх екіпажі. Огляд повернених короблів здійснив також президент Володимир Зеленський.