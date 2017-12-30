Астрологи поведали, как себя надо вести декабря: кто сегодня сможет отказаться от вредной привычки, а кому предстоят проблемы со здоровьем.

Итак, далее на "" свежий гороскоп, передает .

ОВЕН

Овнам предстоит решить бытовые проблемы и помочь родственникам. Не откладывайте ничего на потом.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не стоит сегодня совершать покупки. Возможны финансовые проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит задуматься о своих чертах характера, которые не всегда могут помочь им в кризисной ситуации. Вечер лучше проведите на свежем воздухе.

РАК

Раков может подвести здоровье. Помните, профилактика всегда лучше лечения, следовательно обратите внимание на свое недомогание и сразу же обратитесь к врачу.

ЛЕВ

Львам сегодня стоит вести себя менее эмоционально. Поберегите себя до праздников.

ДЕВА

Девы сегодня смогут доказать себе и окружающим, что плохие привычки больше не довлеют над ними.

ВЕСЫ

Весам стоит прислушаться к любимому человеку и тогда день обещает быть просто чудесным.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит забывать о родственниках, которые долгое время вас не видели и готовы обидеться на вас.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам предстоит активный день. Хорошее время для шопинга.

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит искушать судьбу. Лучше только сегодня вести размеренный способ жизни, избегая людных мест.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям захочется порадовать семью дорогим подарком. Лучше только посоветоваться перед покупкой с родными.

РЫБЫ

Рыбам сегодня стоит не забывать о спорте и здоровом питании. От алкоголя тоже лучше воздержаться.

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