Бренд “Коктебель” разыграл ящик шампанского между пользователей социальной сети Facebook, передает со ссылкой на страницу бренда в соцсети.

Для участия в розыгрыше, пользователям Facebook надо было выполнить несколько несложных условий, в частности, присоединиться к группе бренда в соцсети.

“Подарки от „Коктебель“ получают — София Ломанська, Natalia Shubert Kohut и Yana Turkova!”, — сообщили в компании по итогам розыгрыша.

Добавим, что акция стартовала 22 декабря, а уже 27 декабря с помощью генератора случайных чисел были выбраны три победителя.

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