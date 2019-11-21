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Взрыв и радиация: три страны зафиксировали скачок радиации в Южно-Китайском море
21.11.2019 13:47
В Южно-Китайском море зафиксировали резкий всплеск радиации Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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