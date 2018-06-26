Силы реагирования будут состоять из военнослужащих ряда стран ЕС и могут быть развернуты за рубежом в условиях гуманитарных кризисов и гражданских войн

Как сообщает Politico, инициатива совместных сил, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макрона, в рамках планов создания автономных европейских вооруженных сил обороны, будет направлена на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях близко границ Европы.

К группе относятся Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

"Цель: чтобы наши вооруженные силы научились узнавать друг друга и действовать вместе" , - сказала министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Благодаря обмену кадрами и совместным обучением мы создадим европейскую стратегическую культуру. Мы будем готовы предусмотреть кризиса и оперативно и эффективно реагировать на них" , - отметила она.

Инициатива отличаться от европейского оборонного пакта, известного как PESCO, который включает в себя все страны-члены ЕС, кроме Великобритании, Мальты и Дании.

Великобритания была "очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей" , сказала Парли.

Группа будет работать "как можно ближе с Европейским оборонным союзом, потому что мы знаем, что наши войска участвуют или в НАТО, или в ЕС, но также в миссиях ООН или антитеррористических коалициях" , - сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен перед встречей министров обороны в Люксембурге.

В рамках обсуждения правил PESCO министры обороны ЕС также договорились установить общие условия для участия третьих стран в проектах PESCO в ноябре - правила, которые также будут применяться в Великобританию, как только она покинет блок.

Силы реагирования будут состоять из военнослужащих ряда стран ЕС и могут быть развернуты за рубежом в условиях гуманитарных кризисов и гражданских войн.