|Девять стран ЕС подписали соглашение о совместных силы военного реагирования
|26.06.2018 00:08
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Силы реагирования будут состоять из военнослужащих ряда стран ЕС и могут быть развернуты за рубежом в условиях гуманитарных кризисов и гражданских войнМинистры обороны девяти стран ЕС, включая Великобританией подписали соглашение о формировании совместных Европейских сил военного реагирования.
Фото: politico.eu
Как сообщает Politico, инициатива совместных сил, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макрона, в рамках планов создания автономных европейских вооруженных сил обороны, будет направлена на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях близко границ Европы.
К группе относятся Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.
"Цель: чтобы наши вооруженные силы научились узнавать друг друга и действовать вместе" , - сказала министр обороны Франции Флоранс Парли.
"Благодаря обмену кадрами и совместным обучением мы создадим европейскую стратегическую культуру. Мы будем готовы предусмотреть кризиса и оперативно и эффективно реагировать на них" , - отметила она.
Инициатива отличаться от европейского оборонного пакта, известного как PESCO, который включает в себя все страны-члены ЕС, кроме Великобритании, Мальты и Дании.
Великобритания была "очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей" , сказала Парли.
Группа будет работать "как можно ближе с Европейским оборонным союзом, потому что мы знаем, что наши войска участвуют или в НАТО, или в ЕС, но также в миссиях ООН или антитеррористических коалициях" , - сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен перед встречей министров обороны в Люксембурге.
В рамках обсуждения правил PESCO министры обороны ЕС также договорились установить общие условия для участия третьих стран в проектах PESCO в ноябре - правила, которые также будут применяться в Великобританию, как только она покинет блок.
Силы реагирования будут состоять из военнослужащих ряда стран ЕС и могут быть развернуты за рубежом в условиях гуманитарных кризисов и гражданских войн.
Напомним, в ноябре 2017 23 государства согласовали создание оборонного союза внутри ЕС , четырьмя из 17 проектов программы которого будет руководить Германия .