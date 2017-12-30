Порошенко назначил пожизненные стипендии 13 медикам Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения". Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние - 70 медиков. Среди отмеченных деятелей здравоохранения – работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница им.Мечникова", ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях. Кроме того, стипендии получили работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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