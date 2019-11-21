|В дороге потерялось: ФСБ опубликовало видео передачи кораблей с унитазами, оборудованием и личными вещами
|21.11.2019 13:49
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Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве подчеркнули, что «на кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что переданные из России украинские корабли отремонтируют в течение трех месяцев.
В сети появился документ с перечнем повреждений и недостающего имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", которые были возвращены Россией. Его опубликовал прежний военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.
Согласно документу, обнародованному Матиос, на всех кораблях отсутствуют:
На кораблях повреждены гидро-пневмоаккумуляторы стопора валолинии.
На катере "Бердянск" пробиты ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбита система распознавания.
На буксире "Яны Капу" все приборы в ходовой рубке вскрыты и разбиты, универсальная система водяной защиты частично разобрана, отсутствует кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура ГД №1 - частично отсутствует, разобрана топливная система, в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором, фальшборт частично разрушен, часть мачты частично отсутствует.