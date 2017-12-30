|Про главную интригу 2018г
|30.12.2017 10:35
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Андрей Головачев
Американские спутники систематически фиксируют, что Китай осуществляет тайные поставки нефти в КНДР в обход санкций, за которые Китай сам же и проголосовал в Совете безопасности ООН.
Вчера Дональд Трамп, как обычно, не стесняющий себя никакой дипломатической корректностью, не выдержал и запросто написал у себя в Твиттере , что "он очень разочарован поведением Китая и что мирного решения кризиса с КНДР не будет, если Китай продолжит подобную практику в дальнейшем".
Но почему Китай ведет себя таким, на первый взгляд, противоречивым образом ?
Знаменитый знаток в области теории игр , лауреат нобелевской премии по экономике Роджер Майерсон , проанализировал конфликт между КНДР и США и показал , что он не имеет разрешения , если не учитывать интересы .....Китая.
Логика Майерсона следующая:
1. В конфликте надо рассматривать интересы всех сторон, В данном случае, не только США, КНДР, но и Китая.
2. Военного решения конфликт не имеет потому, что КНДР сумеет нанести безнадежный убыток с помощью ядерного удара по Японии и Южной Корее
3. Экономические санкции по линии ООН не могут остановить программу ядерного вооружения в КНДР, потому что Китай через свою границу тайно поддерживает дееспособность северокорейского режима
4. КНДР не может пойти на сотрудничество с мировым сообществом, потому что в этом случае режим будет немедленно сметен собственным народом, который сейчас держится в рабстве.
5. В случае, если режим Ким Чен Ира рухнет, произойдет объединение двух Корей. В этом случае Китай опасается что военный контингент США , который сейчас располагается в Южной Кореей, переместиться также и в КНДР, т.е непосредственно на границу с Китаем.
Для Китая приближение военных баз США непосредственно к границе Китая совершенно неприемлемо, следовательно Китай поддерживает КНДР в ее противостоянии в США.
Кстати, аналогичным образом ведет себя и Россия, которая тайно поддерживает КНДР по причине таких же соображений собственной безопасности.
С точки зрения Р. Майерсона конфликт с КНДР можно решить, только если США дадут гарантии Китаю, что после падения режима Ким Чен Ына, США не будет размещать свой военный контингент в территории нынешней КНДР.
В этом случае Китай присоединился бы к полной экономической блокаде Северной Кореи и тоталитарный режим там довольно быстро рухнул.
А его ядерный запас, который реально всех, включая Китай и Россию, беспокоит, был бы уничтожен.
Однако, главная проблема глобальной безопасности заключается в том, что в мире нет такого механизма, который гарантировал бы исполнение тех обязательство, которые берет на себя мировой гегемон - США.
На то он и гегемон, чтобы пользоваться главной своей привилегией- неисполнением обязательств.
Поэтому США не в состоянии дать такие гарантии, в которые Китай бы поверил.
В свое время Горбачев согласился на вывод советских войск из Европы в обмен на обещание США, что НАТО не будет расширяться в границам СССР. Последнему Генсеку КПСС до сих пор вспоминают его наивность.
Кадаффи также служит примером того, как опасно отказываться от своей ядерной программы в обмен на обещание США гарантировать безопасность.
А вот уже Иран не готов повторять ошибку Каддафи. И КНДР также.
Прекратить конфликты между США и Россией на территории Украины, Грузии и Молдавии можно было бы довольно быстро, если бы США могли гарантировать что эти страны сохранят свой нейтралитет и не будут приняты в НАТО.
Но США не могут дать такие гарантии, в которые Россия поверила бы.
В этом вся проблема!
Это проблема такого же порядка, как и между Китаем и США.
Нет механизма обеспечения гарантий в отношении США.
Поэтому, формально математик и экономист Р. Майерсон, конечно, прав - мирное решение проблемы КНДР вероятно только с учетом интересов Китая ( я бы добавил и России тоже).
Но в реальной жизни, где в отличии от чистой теории игр, существует такой феномен как гегемон -кидала, мирного решения вообще не существует.
И США и Китай прекрасно это понимают и обе стороны ускоренно готовятся к войне, которая, по слухам, начнется в первой половине 2018г, когда США предпримут попытку военным путем сместить северокорейский режим.
Америка усиленно наращивает свою военную группировку в Восточно Китайском море и постоянно проводят совместные учения с Южной Кореей по проникновению в КНДР и уничтожению ее ядерного потенциала.
А Китай усиленно разворачивает лагеря для беженцев из Северной
Кореи и раздает печатные материалы для своих жителей. с памятками о
том , как вести себя в случае ядерных взрывов.
Никто, однако, не в состоянии оценить вероятность того, что Ким Чен Ын успеет и решится применить ЯО в случае внезапного и массированного удара США.
Так что главная интрига 2018г. заключается в ответах на следующие вопросы:
1. Будет ли война между США и КНДР?
2. Будет ли эта война впервые со взаимным применением ЯО ?
3. Каковы будут последствия для только мира в результате этой войны?