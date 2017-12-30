Андрей Головачев

Американские спутники систематически фиксируют, что Китай осуществляет тайные поставки нефти в КНДР в обход санкций, за которые Китай сам же и проголосовал в Совете безопасности ООН.

Вчера Дональд Трамп, как обычно, не стесняющий себя никакой дипломатической корректностью, не выдержал и запросто написал у себя в Твиттере , что "он очень разочарован поведением Китая и что мирного решения кризиса с КНДР не будет, если Китай продолжит подобную практику в дальнейшем".

Но почему Китай ведет себя таким, на первый взгляд, противоречивым образом ?

Знаменитый знаток в области теории игр , лауреат нобелевской премии по экономике Роджер Майерсон , проанализировал конфликт между КНДР и США и показал , что он не имеет разрешения , если не учитывать интересы .....Китая.

Логика Майерсона следующая:

1. В конфликте надо рассматривать интересы всех сторон, В данном случае, не только США, КНДР, но и Китая.

2. Военного решения конфликт не имеет потому, что КНДР сумеет нанести безнадежный убыток с помощью ядерного удара по Японии и Южной Корее

3. Экономические санкции по линии ООН не могут остановить программу ядерного вооружения в КНДР, потому что Китай через свою границу тайно поддерживает дееспособность северокорейского режима

4. КНДР не может пойти на сотрудничество с мировым сообществом, потому что в этом случае режим будет немедленно сметен собственным народом, который сейчас держится в рабстве.

5. В случае, если режим Ким Чен Ира рухнет, произойдет объединение двух Корей. В этом случае Китай опасается что военный контингент США , который сейчас располагается в Южной Кореей, переместиться также и в КНДР, т.е непосредственно на границу с Китаем.

Для Китая приближение военных баз США непосредственно к границе Китая совершенно неприемлемо, следовательно Китай поддерживает КНДР в ее противостоянии в США.

Кстати, аналогичным образом ведет себя и Россия, которая тайно поддерживает КНДР по причине таких же соображений собственной безопасности.

С точки зрения Р. Майерсона конфликт с КНДР можно решить, только если США дадут гарантии Китаю, что после падения режима Ким Чен Ына, США не будет размещать свой военный контингент в территории нынешней КНДР.

В этом случае Китай присоединился бы к полной экономической блокаде Северной Кореи и тоталитарный режим там довольно быстро рухнул.

А его ядерный запас, который реально всех, включая Китай и Россию, беспокоит, был бы уничтожен.

Однако, главная проблема глобальной безопасности заключается в том, что в мире нет такого механизма, который гарантировал бы исполнение тех обязательство, которые берет на себя мировой гегемон - США.

На то он и гегемон, чтобы пользоваться главной своей привилегией- неисполнением обязательств.

Поэтому США не в состоянии дать такие гарантии, в которые Китай бы поверил.

В свое время Горбачев согласился на вывод советских войск из Европы в обмен на обещание США, что НАТО не будет расширяться в границам СССР. Последнему Генсеку КПСС до сих пор вспоминают его наивность.

Кадаффи также служит примером того, как опасно отказываться от своей ядерной программы в обмен на обещание США гарантировать безопасность.

А вот уже Иран не готов повторять ошибку Каддафи. И КНДР также.

Прекратить конфликты между США и Россией на территории Украины, Грузии и Молдавии можно было бы довольно быстро, если бы США могли гарантировать что эти страны сохранят свой нейтралитет и не будут приняты в НАТО.

Но США не могут дать такие гарантии, в которые Россия поверила бы.

В этом вся проблема!

Это проблема такого же порядка, как и между Китаем и США.

Нет механизма обеспечения гарантий в отношении США.

Поэтому, формально математик и экономист Р. Майерсон, конечно, прав - мирное решение проблемы КНДР вероятно только с учетом интересов Китая ( я бы добавил и России тоже).

Но в реальной жизни, где в отличии от чистой теории игр, существует такой феномен как гегемон -кидала, мирного решения вообще не существует.

И США и Китай прекрасно это понимают и обе стороны ускоренно готовятся к войне, которая, по слухам, начнется в первой половине 2018г, когда США предпримут попытку военным путем сместить северокорейский режим.

Америка усиленно наращивает свою военную группировку в Восточно Китайском море и постоянно проводят совместные учения с Южной Кореей по проникновению в КНДР и уничтожению ее ядерного потенциала.

А Китай усиленно разворачивает лагеря для беженцев из Северной Кореи и раздает печатные материалы для своих жителей. с памятками о том , как вести себя в случае ядерных взрывов.

Китайские военные эксперты считают, что вероятность войны между США и КНДР в 2018г. составляет не менее 90%.

Никто, однако, не в состоянии оценить вероятность того, что Ким Чен Ын успеет и решится применить ЯО в случае внезапного и массированного удара США.

Так что главная интрига 2018г. заключается в ответах на следующие вопросы:

1. Будет ли война между США и КНДР?

2. Будет ли эта война впервые со взаимным применением ЯО ?

3. Каковы будут последствия для только мира в результате этой войны?

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