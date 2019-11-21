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21 листопада уперше використали термін Євромайдан. Того дня на Майдан Незалежності вийшли понад тисяча людей — вони протестували проти призупинення урядом підготовки до угоди Україна-ЄС. За 8 днів акцію протесту розігнали силою, що стало початком революції. Це — перші кадри hromadske з Євромайдану, які зняв Богдан Кутєпов.