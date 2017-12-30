Международная исламистская террористическая организация “Исламское государство” взяла на себя ответственность за организацию взрыва в петербургском супермаркете, вследствие которого получили травмы, по меньшей мере, 18 человек. Такую информацию распространил SITE, занимающийся мониторингом активности экстремистов, передают РИА-Новости .

"Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге", - сказано в сообщении издания.

Известно, что по факту взрыва было открыто уголовное дело как покушение на убийство ряда людей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 27 декабря, в супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв , в результате пострадали более десяти человек. Взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте.

Позже стало известно, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге пострадали уже 13 человек , число которых вскоре увеличилось до 18. Пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь госпитализированных находятся в стационаре.

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