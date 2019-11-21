Погода, Новости, загрузка...
Зеленский пообещал построить музей "Революции Достоинства"
21.11.2019 14:08

Музей Революции Достоинства обязательно появится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на брифинге.

Зеленский пообещал построить музей "Революции Достоинства"

Отметим, Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года.

 

"В месте, где мы сейчас находимся, обязательно появится Музей Революции Достоинства.

 

И это очень важно.

 

Однако, будем откровенны, для памяти каждого погибшего, музея недостаточно", - сказал он.

Президент отметил необходимость результатов расследования дел Майдана.

 

 

Напомним, в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы запланированы две акции на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 