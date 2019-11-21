Музей Революции Достоинства обязательно появится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на брифинге. Отметим, Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года. "В месте, где мы сейчас находимся, обязательно появится Музей Революции Достоинства. И это очень важно. Однако, будем откровенны, для памяти каждого погибшего, музея недостаточно", - сказал он. Президент отметил необходимость результатов расследования дел Майдана. Напомним, в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы запланированы две акции на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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