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Освободившуюся страницу Кадырова в Facebook заняла турфирма, но вскоре вернула адрес властям Чечни
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30.12.2017 10:38
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Адрес бывшей страницы лидера Чечни Рамзана Кадырова в Facebook,
удаленной из-за санкций, вернули под управление чеченским властям.
Ранее страницу с таким же именем зарегистрировал сервис по поиску
авиабилетов. Кадыров: Как пояснили новые владельцы, страницу они
создали без злого умысла Фото: kremlin.ru Он подтвердил, что как
только его заблокировали в Facebook, освободившийся адрес заняла
турфирма Creole Travel (в частности, сервис компании по поиску
билетов UAN). "Как пояснили новые владельцы, страницу они создали
без злого умысла – просто использовали уже раскрученный
бренд", – написал Кадыров.Владельцы страницы после переговоров
с представителями лидера Чечни "любезно деактивировали ее и
оперативно уведомили об этом". "Как мне доложили, переговоры с
новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и
уважении сторон", – добавил Кадыров.23 декабря профили
Кадырова в социальных
сетях Instagram и Facebook оказались
недоступны.Аккаунты главы Чечни заблокировали через три дня после
того, как США внесли его в санкционный "список
Магнитского".Представители Facebook подтвердили
газете "Ведомости", что руководство соцсети заблокировало
аккаунты главы Чечни из-за включения его в санкционный
список.
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