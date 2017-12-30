Адрес бывшей страницы лидера Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, удаленной из-за санкций, вернули под управление чеченским властям. Ранее страницу с таким же именем зарегистрировал сервис по поиску авиабилетов. Кадыров: Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла Фото: kremlin.ru Он подтвердил, что как только его заблокировали в Facebook, освободившийся адрес заняла турфирма Creole Travel (в частности, сервис компании по поиску билетов UAN). "Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла – просто использовали уже раскрученный бренд", – написал Кадыров.Владельцы страницы после переговоров с представителями лидера Чечни "любезно деактивировали ее и оперативно уведомили об этом". "Как мне доложили, переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон", – добавил Кадыров.23 декабря профили Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступны.Аккаунты главы Чечни заблокировали через три дня после того, как США внесли его в санкционный "список Магнитского".Представители Facebook подтвердили газете "Ведомости", что руководство соцсети заблокировало аккаунты главы Чечни из-за включения его в санкционный список. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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