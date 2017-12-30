Два сенатора отменили визит в Россию из-за того, что посольство РФ не выдало визу члену делегации, сенатору Джин Шахин, поскольку она находится в черном списке. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает

“Россия не выдала визу члену делегации Конгресса США, сенатору-демократу Джин Шахин, поскольку она находится в черном списке, составленном в ответ на американские санкции. В ответ на это решение сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барраса отменили свою поездку в Россию”, — говорится в сообщении.

Визит американских сенаторов был запланирован на 11 января.

По словам главы сенатского комитета по национальной безопасности и правительственных дел Р.Джонсона, решение отказать в визе члену делегации Сената есть “крайне неудачным и противоречит попыткам улучшить отношения между нашими странами”.

В свою очередь, российское посольство возложило ответственность за срыв визита на американскую сторону, указав, что Россия много раз предлагала отказаться от “метода ведения внешней политики, который наносит вред”.

“Мы предлагали различные варианты решения проблемы, в том числе достижение соглашения о выдаче виз парламентариям из „черных списков“ на обоюдной основе. Предложение было отклонено американской стороной”, — говорится в сообщении российского посольства.

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