Пока никаких предпосылок для переворотов в так называемой «ДНР» нет, поскольку здесь всем руководит Россия. Соответственно, мятеж здесь возможен, если это потребуется Кремлю.

Такое мнение высказал известный украинский журналист Юрий Бутусов, информирует еizvestia.com.

По его убеждению, слова бывшего главаря «ДНР» Александра Ходаковского о том, что, в отличие от переворота в «ЛНР», «здесь все может вылиться в гораздо большее количество крови», не соответствуют действительности.

«Никаких переворотов там не может быть. Главная причина заключается в том, что «республика» управляется «российской военной администрацией». Поэтому, никакого моря крови не будет, пока они там находятся», — подчеркнул журналист

В связи с вышеизложенным Юрий Бутусов сделал вывод, что военный переворот в «ДНР» возможен только в том случае, если Москве понадобится именно такое развитие событий.

Читайте: Эксперт: Как изменятся цены в следующем году

Сводка.нет - Новости Украины и Мира