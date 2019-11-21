США сообщили о начале поставок сжиженного газа в нашу страну.

Первый танкер уже в пути, отмечает американское посольство в Киеве на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Это ещё один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости, — подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, Украина, Польша и США >заключили соглашение о поставках газа, американской стороне удалось добиться возможности поставки в Украину сжиженного газа из Штатов, как это делается в Польшу. В Вашингтоне отмечают, что тем самым помогают партнёрам стать независимыми от поставок российского газа.

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