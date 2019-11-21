|Первый танкер уже в пути: США начали поставки сжиженного газа в Украину
|21.11.2019 14:25
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США сообщили о начале поставок сжиженного газа в нашу страну.(function() })();
Первый танкер уже в пути, отмечает американское посольство в Киеве на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Это ещё один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости, — подчеркнули в дипмиссии.
Напомним, Украина, Польша и США >заключили соглашение о поставках газа, американской стороне удалось добиться возможности поставки в Украину сжиженного газа из Штатов, как это делается в Польшу. В Вашингтоне отмечают, что тем самым помогают партнёрам стать независимыми от поставок российского газа.
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