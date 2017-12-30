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Для счастья эти 20 вещей стоит выбросить из жизни до Нового года
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30.12.2017 10:45
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Для счастья эти 20 вещей стоит выбросить из жизни до Нового года
По теме:
До Нового года осталось совсем немного – пора подводить
итоги и избавляться от только, что мешает вам добиваться своих
целей и быть счастливым человеком, пишет
со ссылкой на .
Как много обязательств вы взвалили на себя? Ощущаете ли бремя
эмоциональных проблем? Чтобы стать счастливее, для начала отпустите
беспокойство и стресс. Конечно, все мы попадаем в непростые
жизненные обстоятельства. В такие моменты этот список из 20 вещей
послужит напоминанием о том, к чему нужно стремиться каждый
день.
- Отпустите мысли, которые мешают вам почувствовать свои силы и
возможности.
- Отпустите чувство вины, которое мешает вам делать то, что вам
действительно хочется.
- Отпустите страх перед неизвестным. Сделайте один маленький шаг,
и вы увидите, как новый путь сам раскроется перед вами.
- Отпустите сожаления. В определённый момент жизни мысль «Мне всё
равно» была вам необходима.
- Отпустите беспокойство. Беспокоиться — то же самое, что просить
о том, что вам не нужно.
- Отпустите обвинения в адрес других людей. Сами несите
ответственность за свою жизнь. Если вам что-то не нравится, у вас
есть два варианта: принять это или изменить.
- Отпустите мысли о том, что с вами что-то не так. Вы нужны миру
таким, какой есть.
- Отпустите мысли о том, что ваши мечты не важны. Всегда следуйте
своему сердцу.
- Отпустите привычку постоянно брать все обязательства на себя.
Не тратьте на это все силы, в первую очередь позаботьтесь о себе.
Потому что вы важны.
- Отпустите мысли о том, что все остальные счастливее, успешнее и
лучше, чем вы. Вы находитесь там, где вам нужно быть. Ваш жизненный
путь раскрывается для вас как нельзя лучше.
- Отпустите мысли о том, что всё в мире можно разделить на
правильное и неправильное, чёрное и белое. Наслаждайтесь
контрастами и цените разнообразие жизни.
- Отпустите своё прошлое. Пришло время двигаться дальше и
рассказать новую историю.
- Отпустите мысли о том, что вы не там, где должны быть. Вы
находитесь именно там, где вам нужно быть, чтобы отправиться туда,
куда вы хотите. Просто начните спрашивать себя, куда вы хотите
идти.
- Отпустите злость на бывших возлюбленных и семью. Все мы
заслуживаем счастья и любви. Если любовь закончилась, это не
значит, что её не было.
- Отпустите желание сделать больше и быть чем-то большим. На
сегодня вы сделали лучшее, на что способны, и этого довольно.
- Отпустите желание всё знать наперёд. Вы всё узнаете, когда
будете идти по своему пути.
- Отпустите проблемы с деньгами. Составьте план, чтобы избавиться
от долгов, и сосредоточьтесь на своём финансовом благополучии.
- Отпустите желание спасти или изменить человека. У каждого свой
собственный путь. Лучшее, что вы можете сделать, — работать над
собой и перестать направлять всё своё внимание на окружающих.
- Отпустите попытки получить одобрение от каждого. Ваша
уникальность делает вас особенным.
- Отпустите ненависть к себе. Вы – это не ваша фигура и не цифра
на весах. Поймите, кто вы, и помните, что мир нуждается в вас
таком, какой вы есть. Цените себя!
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