Об этом сообщает пресс-служба суда.

Законопроектом предлагалось внести изменения в Конституцию, позволяющие парламенту выбирать своих уполномоченных, которые следили б за исполнением законов в определенных сферах. Статус этих уполномоченных должен был определяться специальным законом.

Конституционный суд счел такое расширение полномочий Рады необоснованным. Согласно выводу КСУ, оно может привести к юридической неопределенности, сужению полномочий омбудсмена, а также нарушению баланса между ветвями власти.

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