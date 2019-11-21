|КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского
|21.11.2019 14:34
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Об этом сообщает пресс-служба суда.
Законопроектом предлагалось внести изменения в Конституцию, позволяющие парламенту выбирать своих уполномоченных, которые следили б за исполнением законов в определенных сферах. Статус этих уполномоченных должен был определяться специальным законом.
Конституционный суд счел такое расширение полномочий Рады необоснованным. Согласно выводу КСУ, оно может привести к юридической неопределенности, сужению полномочий омбудсмена, а также нарушению баланса между ветвями власти.
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