Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что идея о переименовании площади перед российским посольством в честь оппозиционера Бориса Немцова не вызывает у него никаких эмоций. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Антонов: Мы примем любое решение США Скриншот: rtvi.com "Смерть любого человека – это, конечно, трагедия. Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу. Задача – чтобы это переименование преследовало благородные цели, а не... что-то в пику Российской Федерации", – отметил он.Антонов подчеркнул, что не вмешивается во внутренние дела США и примет "любое решение" по поводу переименования улицы. Посол добавил, что лично у него новое название улицы не будет вызывать никаких эмоций."Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать", – подытожил он.19 декабря комитет городского совета Вашингтона единогласно поддержал идею о переименовании площади перед российским посольством в честь Немцова. С инициативой выступила локальный представитель Демократической партии Мэри Че.В случае одобрения инициативы посольство Российской Федерации в США получит адрес: площадь Бориса Немцова, дом 1.Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.Согласно решению Московского окружного военного суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение. Дадаев являлся военнослужащим чеченского батальона внутренних войск "Север" и кавалером ордена Мужества, однако суд лишил его звания лейтенанта и награды.Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.По версии следствия, убийство Немцова было заказным и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн рублей. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров призывал не преувеличивать роль Мухудинова в убийстве оппозиционера. Он считает, что тот не мог быть заказчиком преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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