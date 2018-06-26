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Макаревич: Это все демагогия, про историческую справедливость. Существуют государственные границы. Это святое
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26.06.2018 00:13
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России нельзя было захватывать Крым, потому что только соблюдение
международных договоренностей всеми странами гарантирует мирную
жизнь, считает российский музыкант Андрей Макаревич.
Макаревич: Я вижу величие, если страна первая в мире по
технологиям Фото: ЕРА "Мне ни один аргумент не показался
убедительным. Это все демагогия – про историческую справедливость.
Справедливость заключается в том, что мир очень маленький и очень
опасный. И никто никого не любит. И каждый заботится о своей стране
и о своем народе. Именно следовательно существуют международные
договоренности и государственные границы. Это святое. Пока мы
соблюдаем и то, и другое, это гарантия, что не начнется
война", – отметил музыкант.Макаревич добавил, что идею
территориальных приобретений "активно вкладывали" в умы
россиян."Эта тяга к попранному величию – не знаю, клюют на это
дело. Я величие в другом вижу. Я вижу величие, если страна первая в
мире по технологиям, по уровню жизни, по промышленности, по
культуре. Вот это величие. А то, что она самая большая, какое, к
черту, это величие?" – подытожил он.Россия аннексировала Крым
и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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