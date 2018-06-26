России нельзя было захватывать Крым, потому что только соблюдение международных договоренностей всеми странами гарантирует мирную жизнь, считает российский музыкант Андрей Макаревич. Макаревич: Я вижу величие, если страна первая в мире по технологиям Фото: ЕРА "Мне ни один аргумент не показался убедительным. Это все демагогия – про историческую справедливость. Справедливость заключается в том, что мир очень маленький и очень опасный. И никто никого не любит. И каждый заботится о своей стране и о своем народе. Именно следовательно существуют международные договоренности и государственные границы. Это святое. Пока мы соблюдаем и то, и другое, это гарантия, что не начнется война", – отметил музыкант.Макаревич добавил, что идею территориальных приобретений "активно вкладывали" в умы россиян."Эта тяга к попранному величию – не знаю, клюют на это дело. Я величие в другом вижу. Я вижу величие, если страна первая в мире по технологиям, по уровню жизни, по промышленности, по культуре. Вот это величие. А то, что она самая большая, какое, к черту, это величие?" – подытожил он.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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