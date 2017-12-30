Израиль официально уведомил о выходе из ЮНЕСКО

Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, сообщает Deutsche Welle.

Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

О.Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.

Как сообщалось, правительство Израиля объявило, что страна начала процедуру по выходу из состава ЮНЕСКО. В Тель-Авиве при этом назвали "храбрым и моральным" решение США, которые объявили о прекращении своего членства в организации ранее. Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации".

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести в этот город посольство из Тель-Авива.

21 декабря Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.