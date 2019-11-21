Употреблением каких продуктов не стоит увлекаться?

1. Лимон

Лимон имеет очень полезный состав, его ценят за большое количество витаминов и микроэлементов, благодаря которым укрепляется иммунитет, снимаются признаки простудных заболеваний, улучшает состояние сосудов.

Многие хозяйки режут лимон, кусочками, кладут в банку и засыпают большим количеством сахара. Продукт тогда не такой кислый и съесть его можно много.

Однако, лимон – источник кислоты, которая наносит безнадежный вред желудочно-кишечному тракту и сильно раздражает слизистую. Также лимон разрушает зубную эмаль и повышает чувствительность зубов.

2. Обезжиренные молочные продукты

Из-за невысокого содержания калорий, такие кисломолочные продукты активно включаются в разные диеты. Но не все так просто. Для усиления вкуса и придания им нужно консистенции производители добавляют в состав вредные подсластители и ароматизаторы. Гораздо полезнее для здоровья употреблять кисломолочные продукты с пониженной жирностью.

3. Морковь

Морковь — источник бета-каротина и других полезных веществ. Но при постоянном поступлении в организм, бета-каротин накапливается и придает коже отличительный желтый оттенок. Несмотря на то, что здоровью такой окрас никакого вреда не наносит, но выглядит это неэстетично и очень пугает людей.

4. Кофе

Кофе, несмотря на продолжительные споры, все же можно назвать полезным продуктом. Алкалоид кофеин оказывает стимулирует сердечно-сосудистую и нервную системы, повышает уровень дофамина в мозгу, что заставляет нас чувствовать себя бодрее. Кофе содержит множество антиоксидантов и фенольных соединений для профилактики рака.

Все это справедливо, если кофе вы будете употреблять очень умеренно. Большое количество этого напитка чревато головными болями, болезнями сердца, бессонницей, тошнотой.

5. Свежевыжатые соки

Свежевыжатые соки — тоже источник витаминов и микроэлементов, но они высококалорийны и питательны. К тому же некоторые ингредиенты для сока могут спровоцировать аллергические реакции. Поэтому количество сока всегда должно быть нормированным: не более 2-3 стаканов в день.

6. Красная икра

Красную икру хотя изредка рекомендовано прибавлять в свой рацион. Это источник белка, витаминов, питательных веществ и полезных жирных кислот. Только есть ее в больших количествах очень вредно, и не только потому, что она может провоцировать аллергию. Из-за того, что продукт быстро портится, в банку производители щедро добавляют консерванты. А благодаря большому количеству соли красная икра в больших количествах становится причиной отеков.

7. Бразильский орех

Бразильский орех содержит селен – микроэлемент, важный для организма любого человека. Он участвует в обмене веществ и улучшает пищеварение. Однако, этот орех также является источником малых доз радия. Норма бразильского ореха для взрослого человека – 2 ореха в сутки, для ребенка – максимум 1.

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