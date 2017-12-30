Сотрудник компании EXMO Finance Павел Лернер был похищен в Киеве. Злоумышленники освободили его, получив $1 миллион в биткоинах, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Reuters.

В сообщении компании говорится, что Лернер был похищен 26 декабря. Он не пострадал, но находится в состоянии сильного стресса и не дает коментарии. В компании отмечают, что Лернер не имел доступ к счетам пользователей, и случай не повлиял на работу криптобиржи.

«Это первый подобный случай на Украине, связанный с биткоинами», — говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко для Reuters.

Агентство сообщает со ссылкой на Strana.ua, что Лернера похитили на Оболони шестеро вооруженных людей в черной одежде и балаклавах. Его увезли на мини-автобусе с похищенными номерами. Полиция расследует случай.

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