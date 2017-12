За 2017 год украинский боксер Василий Ломаченко провел три боя. В целом на его счету 10 побед и одно поражение, отмечает журнал The Ring. За всю историю премии The Ring Ломаченко первый, кому удалось ее получить с таким небольшим количеством боев за плечами Фото: Василий Ломаченко / Facebook Отмечается, что за всю историю премии – 89 лет – Ломаченко первый, кому удалось ее получить с таким небольшим количеством боев за плечами. На счету украинца 10 побед, из них 8 досрочных, и одно поражение.В 2013 году украинский боксер после боя против мексиканца Хосе Рамиреса был назван "Перспективой года", а уже через восемь месяцев он выиграл свой первый титул чемпиона мира, напоминает The Ring.В этом 2017 году Ломаченко провел наибольшее по сравнению с другими чемпионами количество боев – на ринг украинский боксер вышел трижды.11 декабря спортсмен получил награду от нью-йоркской Ассоциации ветеранов бокса Ring. Ломаченко стал победителем в номинации International Fighter of the Year имени Мохаммеда Али.Он стал лучшим боксером мира по версии спортивного канала ESPN, а также лучшим бойцом 2017 года по версии издания Fightnews. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ломаченко версии боксер первый лучшим Теги: спорт