За 2017 год украинский боксер Василий Ломаченко провел три боя. В
целом на его счету 10 побед и одно поражение, отмечает журнал The
Ring. За всю историю премии The Ring Ломаченко первый, кому удалось
ее получить с таким небольшим количеством боев за плечами Фото:
Василий Ломаченко / Facebook Отмечается, что за всю историю
премии – 89 лет – Ломаченко первый, кому удалось ее
получить с таким небольшим количеством боев за плечами. На счету
украинца 10 побед, из них 8 досрочных, и одно поражение.В 2013
году украинский боксер после боя против мексиканца Хосе Рамиреса
был назван "Перспективой года", а уже через восемь месяцев он
выиграл свой первый титул чемпиона мира, напоминает The Ring.В этом
2017 году Ломаченко провел наибольшее по сравнению с другими
чемпионами количество боев – на ринг украинский боксер вышел
трижды.11 декабря спортсмен получил награду от нью-йоркской
Ассоциации ветеранов бокса Ring. Ломаченко стал победителем в
номинации International Fighter of the Year имени Мохаммеда
Али.Он стал лучшим боксером мира по версии спортивного канала
ESPN, а также лучшим бойцом 2017 года по версии
издания Fightnews.
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