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В Кривом Роге из окна многоэтажки выбросили собаку
21.11.2019 15:00
В Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
окна
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