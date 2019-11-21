|Зеленский ждёт результата по делам Майдана уже 20 февраля
|21.11.2019 15:03
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны быть наказаны, а семьи погибших и все общество - получить ответы. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию вел телеканал "
После этого в общении с родными Небесной сотни Зеленский добавил, что до традиционного молебна 20 февраля в Михайловском уже должны быть какие-то результаты дел Майдана.
Напомним, 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы, который объединил два знаковых события в новейшей истории страны – Оранжевую революцию 2004 года и Революцию достоинства 2013 года. Праздник установлен указом президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.
По словам генпрокурора, были повреждены некоторые носители информации
Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях, совершенных во время массовых протестов в 2013-14 годах, невозможно восстановить. Об этом вчера на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану.
Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.