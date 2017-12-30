Супруга нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Мелания Трамп сообщила, что между сериалов у нее есть два любимых. Такой информацией первая леди США поделилась с журналистами издания The New York Times .

По словам Мелании, ее любимые сериалы - "Империя" и " Как избежать наказания за убийство".

Отметим, что темы обеих телесериалов разворачиваются вокруг противоречивых вопросов, среди которых преступный оборот наркотических веществ, насильственная смерть и гомофобия. Главные героини многосерийных драм - сильные женщины с характером, не зависящие ни от кого.

Как сообщал MIGnews.com.ua, первая леди США Мелания Трамп решила, что самое старое дерево на лужайке Белого дома, посаженное в середине 19-го века, будет спилено. Это распоряжение госпожа Трамп отдала из-за того, что магнолия, посаженная в 1835 году седьмым президентом страны Эндрю Джексоном, на данный момент сильно повреждена.

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